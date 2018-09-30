Сенатор от Крыма высказался о заявлении Зинке о морской блокаде РФ
30 сентября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Крымский политик Сергей Цеков высказался о заявлении министра внутренних дел США Райана Зинке о морской блокаде России. По оценке сенатора, члена комитета Совета Федерации по международным делам, за явление странное, даже некомпетентное.
Он подчеркнул, что возможности блокады морских путей России у США нет, - передает РБК. "Потому что если такая попытка будет предпринята, то фактически им придется объявлять войну России, это уже не санкции, это серьезнее", — пояснил Цеков.
Он подчеркнул, что страны Ближнего Востока не нуждаются в российских поставках, так как у них есть свои запасы нефти и газа. Цеков считает, что Зинке не возглавляет профильное ведомство, поэтому "такие разговоры недопустимы".
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал заявление Зинке бредом, отметив, что по международному праву блокада является практически объявлением войны.
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