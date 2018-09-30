Сенатор от Крыма высказался о заявлении Зинке о морской блокаде РФ

Крымский политик Сергей Цеков высказался о заявлении министра внутренних дел США Райана Зинке о морской блокаде России. По оценке сенатора, члена комитета Совета Федерации по международным делам, за явление странное, даже некомпетентное. Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады

Он подчеркнул, что возможности блокады морских путей России у США нет, - передает РБК. "Потому что если такая попытка будет предпринята, то фактически им придется объявлять войну России, это уже не санкции, это серьезнее", — пояснил Цеков.

Он подчеркнул, что страны Ближнего Востока не нуждаются в российских поставках, так как у них есть свои запасы нефти и газа. Цеков считает, что Зинке не возглавляет профильное ведомство, поэтому "такие разговоры недопустимы".

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал заявление Зинке бредом, отметив, что по международному праву блокада является практически объявлением войны.