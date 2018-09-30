В Калифорнии акула напала на 13-летнего мальчика‍

В американском штате Калифорния акула напала на тринадцатилетнего подростка. Инцидент произошел на одном из пляжей города Энсинитас. Об этом сегодня сообщает телеканал CNN.

Как стало известно журналистам, утром подросток нырял за омарами, как вдруг был атакован акулой. На помощь мальчику пришли "коллеги" - охотники за ракообразными.

Юношу вытащили из воды и вызвали спасателей, которые, к счастью, оказались неподалеку. Мальчик получил серьезные травмы верхней части туловища и был доставлен в больницу.

Сообщается, что из-за активности акул близлежащие пляжи будут закрыты в течение 48 часов после нападения. Не так давно хищники были замечены на другом пляже неподалеку от Сан-Диего.