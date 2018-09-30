Видео: в Китае спасли тонущего слоненка
30 сентября 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Китае мама и две тети пришли на помощь тонущему слоненку. В сети Интернет появилось видео, на котором видно, как слоны в китайской провинции Юньнань спасают тонущего детеныша.
Стадо слонов переходило реку, но один из малышей не справился с сильным речным потоком, и его стало уносить течением. На помощь крохе пришли мама слоненка и две его тети.
Трое его сородичей окружили малыша, защищая своими телами от бурных потоков воды, и вытянули слоненка на берег. Информацию об этом случае распространил New China TV.
Ученые отмечают, что слоны способны проявлять чувства и эмоции. У этих величественных животных очень крепкие социальные связи. Слон никогда не бросит раненого или больного собрата.
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