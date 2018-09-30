Лариса Ницой: жители Донбасса должны заслужить гражданство Украины

Украинский общественный деятель, писательница и блогер Лариса Ницой высказала мнение о том, что жители Донбасса станут гражданами Украины, но для получения украинского гражданства должно быть изменено соответствующее законодательство.

Писательница подчеркнула, что жители Донбасса не смогут просто так получить украинское гражданство, они должны будут его заслужить. В интервью изданию "Обозреватель" активистка сказала, что жители ДНР и ЛНР должны заново становиться гражданами Незалежной. Лариса Ницой полагает, что после "освобождения" восточной части Украины там выборы должны проводиться не сразу.

Для получения гражданства Украины для жителей Донбасса необходимо будет ввести экзамен на знание истории, знания языка. "Получение гражданства не должно быть автоматическим", - подчеркнула Ницой.

Писательница известна призывами запретить на Украине песни на русском языке.