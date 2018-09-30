Мэй обещала ввести новый налог для иностранцев в Британии

Британский премьер Тереза Мэй заявила о том, что правительство рассматривает возможность ввода трехпроцентного налога на приобретение иностранцами имущества на территории Соединенного Королевства. В открытом доступе оказались личные данные Бориса Джонсона и ряда министров

Ввести более высокую ставку гербового сбора планируется, чтобы остановить рост цен на жилье в Великобритании. Власти страны так надеются нивелировать "негативное" влияние иностранцев на рынок жилой недвижимости.

Поступления в бюджет от этого налога пойдут на программу по борьбе с бездомными, сообщила Мэй газете The Sunday Times.