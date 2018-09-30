Мэй обещала ввести новый налог для иностранцев в Британии
30 сентября 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Британский премьер Тереза Мэй заявила о том, что правительство рассматривает возможность ввода трехпроцентного налога на приобретение иностранцами имущества на территории Соединенного Королевства.
Ввести более высокую ставку гербового сбора планируется, чтобы остановить рост цен на жилье в Великобритании. Власти страны так надеются нивелировать "негативное" влияние иностранцев на рынок жилой недвижимости.
Поступления в бюджет от этого налога пойдут на программу по борьбе с бездомными, сообщила Мэй газете The Sunday Times.
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