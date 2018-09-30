Опубликовано видео с журналистом, назвавшим граждан Украины «нацией болванов»

Ведущий политического ток-шоу на украинском ТВ, автор двух книг Остап Дроздов в прямом эфире признался, что считает своих соотечественников «нацией болванов». Верят телевизору и мало читают. Четвёртый украинский рейх

Как отметил Дроздов, в такой стране сложно жить и работать. «Нам с детства не прививают культуру чтения и акцептации текстов», - заявил журналист.

Местные националисты сразу подвергли слова Дроздова критике, обвинив его в отсутствии патриотизма и жадности.

Как сообщалось ранее, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Незалежной начал бороться с литературой, в которой есть малейшие намёки на критику киевских властей, запретив к ввозу аж 201 издание. Подавляющее большинство книг издано, конечно, в России.