Победительница конкурса красоты «Мисс Финляндия» имеет русские корни

Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" 29 сентября стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Отец красавицы является русским, а ее мать - ингерманландка.

В семье они разговаривают на русском языке. Из-за того, что у Алины есть русские корни, в школе она подвергалась нападкам. Как призналась девушка, тем самым ее характер прошел закалку. Теперь победительница конкурса хочет повлиять на проблему подобной травли в школе. Воронкова хочет быть примером для молодёжи и воодушевлять своим примером людей оставаться такими, какие они есть, сказала Алина в комментарии Iltalehti.

Девушка окончила Университет Восточной Финляндии, где изучала русский язык и культуру.

"Ну вот, теперь и конкурс красоты захватили", - шутят финны в соцсетях.