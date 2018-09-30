Победительница конкурса красоты «Мисс Финляндия» имеет русские корни
30 сентября 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" 29 сентября стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова. Отец красавицы является русским, а ее мать - ингерманландка.
В семье они разговаривают на русском языке. Из-за того, что у Алины есть русские корни, в школе она подвергалась нападкам. Как призналась девушка, тем самым ее характер прошел закалку. Теперь победительница конкурса хочет повлиять на проблему подобной травли в школе. Воронкова хочет быть примером для молодёжи и воодушевлять своим примером людей оставаться такими, какие они есть, сказала Алина в комментарии Iltalehti.
Девушка окончила Университет Восточной Финляндии, где изучала русский язык и культуру.
"Ну вот, теперь и конкурс красоты захватили", - шутят финны в соцсетях.
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