Автомобили НАТО прибыли на границу с Косово
30 сентября 2018, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сербами заблокирована дорога к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС из-за провокации со стороны Косово. По словам жителей Сербии, к косовским силовикам прибыло подкрепление из Албании.
Военнослужащие НАТО предпринимают попытки проехать в город Зубин Поток. Как сообщает Новости.rs, колонна автомобилей пока встала возле фур, которые граждане Сербии выставили на трассе Косовская Митровица - Рибарич.
Вчера стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа.
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