Автомобили НАТО прибыли на границу с Косово

Сербами заблокирована дорога к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС из-за провокации со стороны Косово. По словам жителей Сербии, к косовским силовикам прибыло подкрепление из Албании. Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Военнослужащие НАТО предпринимают попытки проехать в город Зубин Поток. Как сообщает Новости.rs, колонна автомобилей пока встала возле фур, которые граждане Сербии выставили на трассе Косовская Митровица - Рибарич.

Вчера стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа.