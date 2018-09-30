Трамп после Генассамблеи ООН заявил о росте авторитета США в мире
30 сентября 2018, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что мир снова начал уважать США. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на митинге в Западной Вирджинии. Он также добавил, что США снова начали "побеждать".
"Я только вернулся с Генассамблеи ООН, и, поверьте, они (мировые лидеры) нас уважают снова", - отметил Трамп, передает РИА Новости.
Напомним, зал Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа и его слова о том, что с его приходом в Белый дом дела Америки пошли на лад. "Не ожидал такой реакции, но это нормально", - сказал немного смущенный Трамп. Позднее он объяснил смех, сказав журналистам, что смеялись не над ним, а вместе с ним.
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