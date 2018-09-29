В открытом доступе оказались личные данные Бориса Джонсона и ряда министров

Личные данные экс-главы МИД Бориса Джонсона, министра финансов Британии Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть. Виновато приложение для звонков, разработанное для работы на ежегодной конференции тори.

В системе безопасности приложения возникли какие-то сбои, в результате без всяких паролей, а только лишь при наборе электронной почты, взятой с вебсайта парламента, можно было увидеть личный профиль многих политиков и, в том числе, членов кабинета министров.

Злоумышленники при этом могли изменять фотографии и любые данные в личном профиле политиков или журналистов, посещающих конференцию. Что они и сделали.

Сейчас, по информации СМИ, проблема с безопасностью приложения устранена.