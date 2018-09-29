//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Максим Галкин поиронизировал над постом беременной Собчак
- Сергей Пенкин оказался в должниках?
- Брачное агентство Розы Сябитовой закрыто
- Пугачева осыпала внучку комплиментами на своей страничке в соцсети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В открытом доступе оказались личные данные Бориса Джонсона и ряда министров
29 сентября 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Личные данные экс-главы МИД Бориса Джонсона, министра финансов Британии Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть. Виновато приложение для звонков, разработанное для работы на ежегодной конференции тори.
В системе безопасности приложения возникли какие-то сбои, в результате без всяких паролей, а только лишь при наборе электронной почты, взятой с вебсайта парламента, можно было увидеть личный профиль многих политиков и, в том числе, членов кабинета министров.
Злоумышленники при этом могли изменять фотографии и любые данные в личном профиле политиков или журналистов, посещающих конференцию. Что они и сделали.
Сейчас, по информации СМИ, проблема с безопасностью приложения устранена.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
В открытом доступе оказались личные данные Бориса Джонсона и ряда министров
//В мире
Климкин: Генассамблея ООН продемонстрировала "глубокую изоляцию" России
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Причуды королевской семьи. Кузен Елизаветы II «докатился» до свадьбы с мужчиной
//В мире
Видео: в Барселоне в ходе столкновений с полицией пострадали 24 человека
//Новости партнеров
//Здоровье
//Спорт
Юлия Ефимова победила в 100-метровке брассом на этапе Кубка мира
//В мире
В Иране порядка 300 человек отравились алкоголем, более 20 - погибли
Челябинскую область снова трясло: второе за месяц землетрясение
//Новости СМИ2
//Общество
Когда Крымский мост откроется для движения грузового транспорта
//Наука
Правительство РФ предложило поднять зарплату учителям и врачам
//Новости Redtram
//Общество
Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на кандидата Хакимзянова?
//В мире
Порошенко пожелал Донбассу вернуться на Украину в следующем году
//Спорт
//Общество
Воронежский губернатор уволил своего зама на 2 дня и выплатил ему 23 оклада
//В мире
//В мире
Политолог: заявление Порошенко об "изоляции" России является фантазией
Поклонники заметили, что Анастасия Волочкова хорошеет день ото дня
//Общество
//Общество
//Общество
//В мире
Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом