Видео: в Барселоне в ходе столкновений с полицией пострадали 24 человека‍

В субботу по меньшей мере шесть человек были задержаны в ходе акций протеста в центре Барселоны. Задержанные подозреваются в нападении на представителей правоохранительных органов.

Медицинские работники города сообщили о 24 пострадавших, 19-ти из них помощь была оказана на месте. Состояние одного человека оценивается как средней тяжести, пишет Europa Press.

По данным правоохранителей, на площади святого Иакова сошлись полицейские с требованиями о повышении зарплаты, и представители леворадикальной партии "Кандидатура народного единства".

Стражи порядка, находившиеся на службе и не участвующие в акции о зарплатах, несколько раз применили силу в отношении приверженцев независимости Каталонии от Испании.