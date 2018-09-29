СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву на машине с номерами ДНР

В Киеве недавно был замечен автомобиль Peugeot 301 с номерными знаками ДНР. Сотрудники СБУ узнали, где находится машина, и задержали управлявшего ею мужчину, который оказался бывшим сотрудником МВД Украины.

Сейчас мужчина является представителем одной из украинских страховых компаний. Как он объяснил, автомобиль с 2014 года разыскивался по линии Интерпола, был задержан на российской территории местной полицией и передан ему как служащему страховой компании.

В СБУ сейчас устанавливают, причастен ли задержанный к террористической деятельности.







