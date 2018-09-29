Премьер Молдавии вновь потребовал вывода войск РФ из Приднестровья‍

Правительство Молдавии добивается включения в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса о выводе российских войск с территории республики. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип. Генассамблея ООН настоятельно призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Министр призвал Россию «прекратить незаконные и провокационные действия и начать безусловно и без задержек процесс вывода военных сил и вооружения», согласно ранее принятым обязательствам.

В отношении обязательств речь идет о прошедшем в 1999 году саммите ОБСЕ в Стамбуле, а также об обязанностях, которые накладывает на государство международное право.

Филип пояснил, что вывод войск Российской Федерации с территории Молдавии будет способствовать урегулированию приднестровского конфликта и реинтеграции страны.

Напомним, ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский высказался за продолжение миротворческой операции России в регионе в ныне существующем формате.

В июне текущего года в ООН Россию призвали вывести оперативную группу войск и вооружений из Молдавии «без оговорок и без промедления». МИД РФ счел это провокацией.