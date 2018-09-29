Правительство Ингушетии опубликовало карту границы с Чечней

Карта новых границ между Чечней и Ингушетией и текст соглашения, подписанного в среду главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым, опубликованы на сайте правительства Ингушетии.

В соответствии с соглашением, документ подлежит утверждению региональными законами не позднее месяца со дня подписания соглашения.

Как разъяснил советник главы Ингушетии Артем Перехрист, появление документа в открытый доступ стало необходимым для исключения провокаций по поводу определения границы.

"Чеченская сторона уступила нам 1890 гектаров, и мы, со своей стороны то же самое, ровно метр в метр, уступили 1890 гектаров. В итоге мы выровняли границу, клин, который там был", - сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он добавил, что на границе также будут демонтированы все посты.