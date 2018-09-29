Порошенко пожелал Донбассу вернуться на Украину в следующем году

Украинский лидер Петр Порошенко сегодня принял участие в открытии отремонтированной дороги Харьков - Ахтырка и пожелал жителям Мариуполя в День города "выдержки и силы", поскольку они находятся в 18 км от фронта. Порошенко заявил об отсутствии бизнеса в России

"Желаем, чтобы в 2019 году Донбасс был возвращен в Украину, а Украина вернулась на Донбасс", - заявил Порошенко, видеозапись его речи размещена в Facebook.

Ранее Петр Порошенко заявил, что его страна не должна выплачивать России долг в размере 3 миллиардов долларов, так как бывший украинский лидер Виктор Янукович "вывез" эти деньги.