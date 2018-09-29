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Порошенко пожелал Донбассу вернуться на Украину в следующем году
29 сентября 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко сегодня принял участие в открытии отремонтированной дороги Харьков - Ахтырка и пожелал жителям Мариуполя в День города "выдержки и силы", поскольку они находятся в 18 км от фронта.
"Желаем, чтобы в 2019 году Донбасс был возвращен в Украину, а Украина вернулась на Донбасс", - заявил Порошенко, видеозапись его речи размещена в Facebook.
Ранее Петр Порошенко заявил, что его страна не должна выплачивать России долг в размере 3 миллиардов долларов, так как бывший украинский лидер Виктор Янукович "вывез" эти деньги.
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