Порошенко заявил об отсутствии бизнеса в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет и быть не может бизнеса в России, попутно обвинив утверждающих обратное политических оппонентов в откровенной лжи и «черном пиаре».

Порошенко отметил, что бизнес в России у него был, до войны. Теперь же этого не может быть. По его словам, он передал Roshen в доверительную собственность в 2016 году. Так же украинский лидер сообщил, что есть договоренность о продаже «Кузницы на Рыбацком». А принадлежавший президенту Украины Севастопольский морской завод был конфискован в феврале 2015 года.

Ранее телеканал «1+1» со ссылкой на собственные источники заявил, что с Порошенко негласно связаны несколько российских предприятий, в том числе завод по производству крахмала и агрофирма «Лакигрей». Утверждается, что в 2015 году эти активы обогатили украинского президента на 700 тысяч долларов.