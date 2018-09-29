Пропала жена кандидата на пост главы ДНР Губарева

Кандидат на пост главы ДНР Павел Губарев планирует обратиться к правоохранителям в связи с пропажей его жены, депутата народного совета ДНР от движения "Свободный Донбасс" Екатерины Губаревой.

Женщина не отвечает на телефонные звонки, находится вне Сети. Съезд движения "Свободный Донбасс" из-за отсутствия Губаревой отменен. Губарев сообщил в Telegram, что она может быть арестована.

На момент написания этого текста появилась информация, что женщина нашлась. Об этом рассказал сам Губарев. По его словам, суппруга сейчас общается с и.о. главы ДНР Денисом Пушилиным.

Сегодня на съезде компартии в Донецке произошел взрыв, пострадали четыре человека. Среди них - кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.