Российский эксперт в субботу, 29 сентября, прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия в настоящий момент находится в "глубокой международной изоляции".

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта подчеркнул, что слова Порошенко являются выдумками и фантазиями, а также попыткой выдать желаемое за действительное. В беседе с RT специалист уточнил, что Украина не присутствовала на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в качестве ключевой или важной темы.

По словам профессора, международное сообщество воспринимает Украину как государство, в котором проходят постоянные реформы и в котором при этом не получается установить государственность.