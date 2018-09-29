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Политолог: заявление Порошенко об "изоляции" России является фантазией

29 сентября 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог: заявление Порошенко об "изоляции" России является фантазией
фото: pixabay.com
Российский эксперт в субботу, 29 сентября, прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия в настоящий момент находится в "глубокой международной изоляции".
 
Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом

Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом

 
Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта подчеркнул, что слова Порошенко являются выдумками и фантазиями, а также попыткой выдать желаемое за действительное. В беседе с RT специалист уточнил, что Украина не присутствовала на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в качестве ключевой или важной темы.
 
По словам профессора, международное сообщество воспринимает Украину как государство, в котором проходят постоянные реформы и в котором при этом не получается установить государственность.

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Политолог: заявление Порошенко об "изоляции" России является фантазией

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Российский эксперт в субботу, 29 сентября, прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия в настоящий момент находится в "глубокой международной изоляции".

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Порошенко заявил, что Украина не будет выплачивать России долг в $3 млрд

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Поклонники заметили, что Анастасия Волочкова хорошеет день ото дня

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Внучка Олега Ефремова хотела свести счеты с жизнью

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После Нью-Йорка «Буковинские песни» впервые провучат в Москве

После Нью-Йорка «Буковинские песни» впервые провучат в Москве

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Божена Рынска сообщила, что вышла замуж

Божена Рынска сообщила, что вышла замуж

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Испытания новейшего беспилотника проходят в России

Испытания новейшего беспилотника проходят в России

В России в субботу, 29 сентября, начались летные испытания опытных образцов беспилотного летательного аппарата, который запускается в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

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В Донецке снова теракт?

В Донецке снова теракт?

Во время съезда коммунистической партии Донецкой народной республики прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Данные пока не подтверждены. Есть только свидетельства очевидцев. Они сообщили, что во время съезда коммунистической партии Донецкой народной республики прогремел взрыв.

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Губарев занялся черным пиаром?

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Участвующий в предвыборной гонке Павел Губарев сделал скандальное заявление. Это похоже на «раскачивание» кандидата на пустом месте. То Стрелков сообщает о том, что Губареву отказано в регистрации. Правда, он уточняет, что данные неподтвержденные.

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В Приморском районе Петербурга легковушка упала в реку, погиб водитель

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В Приморском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль сегодня пробил ограждение на набережной Черной речки и рухнул в воду. Согласно последней информации, водитель машины скончался на месте.

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Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом

Украинский лидер Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Генассамблея Организации Объединенных Наций примет резолюцию по Крыму, в которой Российскую Федерацию назовут "страной-оккупантом".

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В Греции есть все… и даже деньги

В Греции есть все… и даже деньги

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В Госдуму внесен проект бюджета на 2019-2021 годы

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//Новости Redtram

//В мире

Пентагон намерен выделить для поддержки Украины 250 млн долларов

Пентагон намерен выделить для поддержки Украины 250 млн долларов

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//В мире

Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом гепатита E от крысы

Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом гепатита E от крысы

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20

В субботу, 29 сентября, стало известно, что количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Московской области увеличилось до двадцати. Авария произошла ранее сегодня на трассе М-5 "Урал".

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Неизвестное вещество распылили в британском ночном клубе, десятки пострадавших

Неизвестное вещество распылили в британском ночном клубе, десятки пострадавших

В ночном клубе, расположенном в британском городе Борнмут, было распылено неизвестное вещество. Согласно последней информации источников, в результате случившегося пострадали не менее 40 посетителей.

//Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Утром в субботу, 29 сентября, в Луховицком районе Подмосковья случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии пострадали, согласно последним данным, восемь человек.

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В порту Южной Кореи задержали российское судно

В порту Южной Кореи задержали российское судно

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В Японии около 200 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна "Трами"

Не менее 196 тысяч домов в японской префектуре Окинава остались без электричества из-за приближения мощного тайфуна "Трами". Эти данные предоставила энергетическая компания Okinawa Electric Power.

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Женщина с любовником вызвали такси, приехал ее муж-водитель

Женщина с любовником вызвали такси, приехал ее муж-водитель

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Эксперт: В плагиате можно обвинять не только Россию, но и страны Запада

Эксперт: В плагиате можно обвинять не только Россию, но и страны Запада

Автор издания The National Interest Майкл Пек рассказал о бездарности России. По его мнению, Россия не в состоянии использовать собственные разработки. Об этом свидетельствует внедрение СССР и РФ западных технологий, в частности США, считает он.

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Минздрав прокомментировал данные Счетной палаты о росте младенческой смертности

Минздрав прокомментировал данные Счетной палаты о росте младенческой смертности

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В Киеве сообщили о заминированном на вокзале поезде

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Назван осенний овощ, очень полезный для нормальной работы сердца

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Лавров на ГА ООН заявил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии

Лавров на ГА ООН заявил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, предупредил о недопустимости новых провокаций в Сирии с использованием химического оружия.

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Эксперты выяснили, почему некоторые женщины практически не стареют

Довольно часто встречаются женщины, которые практически не стареют. И в 20 лет, и в 30, и в 40 они выглядят примерно одинаково. Причем далеко не каждая такая дама — постоянный клиент косметологов.

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Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе незаконно ввезённая в Россию продукция в Кирове, сказочная соляная пещера под Екатеринбургом, контрафактные товары в торговых центрах Самары и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

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Новейший истребитель F-35B ВВС США 28 сентября за 15 минут до полудня (18:45 мск) разбился в штате Южная Каролина. Сообщение о крушении военной американской новинки опубликовали американские СМИ.

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Пушилину разрешили агитировать

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У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука для имитации приветствия в случае усталости. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на слова дочери Елизаветы II - принцессы Анны.

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Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам

Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам

Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам. Три признака осуществления перевода денежных средств без согласия клиента опубликованы на сайте регулятора.

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Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора

Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора

Власти курортного города Евпатория на западе Крыма решили отказаться от участия в эксперименте с курортным сбором. Об этом сообщается на официальном сайте городских властей.

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Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

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Жена Владимира Кузьмина: "Алла Пугачева родила от него троих детей"

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Первая жена популярного певца Владимира Кузьмина Татьяна раскрыла шокирующие подробности его отношений с Аллой Борисовной Пугачевой. По словам женщины, певица была трижды беременной.

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