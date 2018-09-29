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Климкин: Генассамблея ООН продемонстрировала "глубокую изоляцию" России
29 сентября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу, 29 сентября, заявил, что голосование по Крымской резолюции демонстрирует, в какой изоляции в настоящий момент находится Россия.
Климкин подчеркнул, что помнит множество Генассамблей ООН, однако именно 73-я сессия свидетельствует о том, что мир поддерживает Киев и держит РФ в "глубокой международной изоляции", передает РИА "Новости".
Глава Министерства иностранных дел Украины также заявил, что невероятно важными оказались темы миротворчества, затронутые на ГА Организации Объединенных Наций. Особенно он отметил обсуждение миссии на территории Донбасса, а также вопросы освобождения политзаключенных и заложников.
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