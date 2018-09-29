Порошенко: ООН примет резолюцию по Крыму, где Россию назовут страной-оккупантом

Украинский лидер Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Генассамблея Организации Объединенных Наций примет резолюцию по Крыму, в которой Российскую Федерацию назовут "страной-оккупантом".

Порошенко подчеркнул, что ходе своего участия в ГА ООН и встреч с политиками он получил заверения об укрепления единства в мире для выражения солидарности с Украиной.

Кроме того, украинский лидер в рамках своего выступления на международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в субботу, 29 сентября, добавил, что резолюция по Крыму, в которой РФ будет названа государством, оккупировавшим украинскую территорию, "точно будет принята", передает РИА "Новости".