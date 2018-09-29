В Греции есть все… и даже деньги

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос обьявил об отмене всех ограничений на снятие наличных в стране и перевода денег за границу.

Эти ограничения были введены в июне 2015 года в связи с острейшим финансовым кризисом и массовым снятием средств со счётов. С тех пор ситуация изменилась и правительство решило значительно ослабить меры контроля.

"Сегодняшнее решение министра финансов, который внес изменения в ограничения на снятие наличных средств и трансфер капитала, направлено в официальную правительственную газету для публикации. Таким образом выполняются две части дорожной карты по отмене ограничений на движение капитала, то есть отменены ограничения на снятие наличных средств и движение капитала внутри страны, при этом постепенно снимаются ограничения на перевод капитала за границу, предусмотренные в третьей части дорожной карты", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов Греции.

С 1 октября сняты все ограничения на снятие наличных средств в Греции. Также с 1 октября увеличена сумма наличных, которую можно снять за рубежом до 5 тысяч евро, а вывозить за одну поездку наличными можно сумму до 10 тысяч евро. Но и это еще не все. Сумма перевода от юридических лиц за рубеж, связанных с предпринимательской деятельностью, увеличена до 100 тысяч евро.







Разрешен также перевод за границу средств, являющихся прибылью и дивидендами. "Это решение стало еще одним шагом в "дорожной карте" постепенного смягчения ограничений на снятие наличных средств и трансфера капитала, принятой 15 мая 2017 года. Цель ее - полная отмена ограничений и финансовая и макроэкономическая стабильность в стране", — отметили в минфине.

Министр финансов Греции Цакалотос пообещал, что это только начало и "очень скоро последует новое ослабление мер контроля" и страна перейдет к полной отмене ограничений на движение капитала.

