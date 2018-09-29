Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом гепатита E от крысы
29 сентября 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые впервые зафиксировали у человека крысиный вирус гепатита Е. В субботу, 29 сентября, стало известно, что заболевшим оказался 56-летний житель Гонконга, который ранее перенес трансплантацию печени.
Подчеркивается, что это открытие является настоящим прорывом, поскольку до сих пор у человека ни разу не было выявлено заражение данным вирусом от крыс.
Как уточняет издание South China Morning Post, медики заметили, что анализы мужчины показывают аномальные функции печени без какой-либо явной причины. Позже оказалось, что у него действительно крысиный вирус гепатита Е. Не исключено, что человек заразился после употребления в пищу еды, в которую попал помет грызунов – возле его дома обитает большое количество крыс. Иммунитет мужчины был ослаблен после трансплантации, вследствие чего риск заражения был довольно высоким.
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