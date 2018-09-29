Неизвестное вещество распылили в британском ночном клубе, десятки пострадавших
29 сентября 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
В ночном клубе, расположенном в британском городе Борнмут, было распылено неизвестное вещество. Согласно последней информации источников, в результате случившегося пострадали не менее 40 посетителей.
Людей оперативно эвакуировали из помещения, где проходило мероприятие, на которое продали три тысячи билетов. Точное количество посетителей клуба к настоящему моменту не установлено.
Как сообщает издание Daily Mirror, многие посетители заведения жаловались на кашель, проблемы с дыханием и резь в глазах. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали всем желающим необходимую помощь. Пока не сообщается, что именно случилось в клубе, а также, какое вещество было распылено.
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