Неизвестное вещество распылили в британском ночном клубе, десятки пострадавших

В ночном клубе, расположенном в британском городе Борнмут, было распылено неизвестное вещество. Согласно последней информации источников, в результате случившегося пострадали не менее 40 посетителей.

Людей оперативно эвакуировали из помещения, где проходило мероприятие, на которое продали три тысячи билетов. Точное количество посетителей клуба к настоящему моменту не установлено.

Как сообщает издание Daily Mirror, многие посетители заведения жаловались на кашель, проблемы с дыханием и резь в глазах. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали всем желающим необходимую помощь. Пока не сообщается, что именно случилось в клубе, а также, какое вещество было распылено.