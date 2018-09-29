В порту Южной Кореи задержали российское судно

Российское судно "Севастополь" было задержано в порту южнокорейского города Пусан. Согласно последней информации, плавсредство принадлежит компании из Владивостока.

Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский заявил, что судно действительно было задержано на территории Южной Кореи, но не арестовано, как сообщали ранее некоторые средства массовой информации, передает РИА "Новости".

Уточняется, что к российским морякам подошел агент и сообщил, что "Севастополю" пока не могут разрешить отход. Не исключено, что это связано с санкциями в отношении компании, которой принадлежит данное судно.