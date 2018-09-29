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В Японии около 200 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна "Трами"
29 сентября 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Не менее 196 тысяч домов в японской префектуре Окинава остались без электричества из-за приближения мощного тайфуна "Трами". Эти данные предоставила энергетическая компания Okinawa Electric Power.
В настоящий момент тайфун двигается с юга на северо-восток и находится неподалеку от Нахи. Предполагается, что завтра или в понедельник стихия захватит большую часть Японии. Метеорологи предупреждают, что "Трами" является невероятно мощным, передает РИА "Новости".
К настоящему моменту известно о пяти пострадавших от данного тайфуна. Кроме того, было принято решение отменить 386 рейсов из Окинавы в другие части страны.
Специалисты уточняют, что скорость ветра в центре тайфуна достигает 60 метров в секунду, а давление составляет 950 гектопаскалей.
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