Не менее 196 тысяч домов в японской префектуре Окинава остались без электричества из-за приближения мощного тайфуна "Трами". Эти данные предоставила энергетическая компания Okinawa Electric Power.

В настоящий момент тайфун двигается с юга на северо-восток и находится неподалеку от Нахи. Предполагается, что завтра или в понедельник стихия захватит большую часть Японии. Метеорологи предупреждают, что "Трами" является невероятно мощным, передает РИА "Новости".

К настоящему моменту известно о пяти пострадавших от данного тайфуна. Кроме того, было принято решение отменить 386 рейсов из Окинавы в другие части страны.

Специалисты уточняют, что скорость ветра в центре тайфуна достигает 60 метров в секунду, а давление составляет 950 гектопаскалей.