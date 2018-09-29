Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действующий украинский лидер Петр Порошенко мог стать величайшим деятелем страны, но "променял эту возможность на деньги".

По мнению Саакашвили, Порошенко мог стать новым Черчиллем Европы, поскольку имел амбиции. На деле же последние пять лет его президентства являются "потерянными" для украинцев, передает РИА "Новости".

Экс-глава Одесской области не исключил, что Петра Порошенко в скором времени могут даже судить за коррупцию, использование власти в целях собственного обогащения, а также за государственную измену. В связи с этим Саакашвили порекомендовал президенту Украины найти хорошего адвоката.