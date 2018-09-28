Женщина с любовником вызвали такси, приехал ее муж-водитель

В Колумбии женщина и ее любовник больше полугода смогли скрывать свои романтические отношения. Но в один вечер им не повезло. Они вызвали такси, чтобы отправиться в отель. За рулем оказался муж неверной.

Как выяснилось, супруга была не в курсе, что муж подрабатывает водителем, тем более что он это делал не под своим именем. Муж и жена узнали друг друга, только когда пара села в такси. Версии разных источников о том, что произошло дальше, отличаются. По информации одних, пара изменщиков успела покинуть машину, другие сообщают,что муж закатил скандал своей неверной жене на глазах у изумленной публики.