Эксперт: В плагиате можно обвинять не только Россию, но и страны Запада

Автор издания The National Interest Майкл Пек рассказал о бездарности России. По его мнению, Россия не в состоянии использовать собственные разработки. Об этом свидетельствует внедрение СССР и РФ западных технологий, в частности США, считает он.

Так, член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский считает, что в плагиате можно обвинять не только Россию, но и страны Запада. Об этом сообщает НСН.

«Доля истины в статье The National Interest есть, страны копируют друг у друга, но назвать это полной копией язык назвать не поворачивается. СССР по-своему повторил промышленную революцию, которая происходила в 19-м веке, к тому же позже - в 20-30-х годах века 20-го. Что касается военной техники, то проходил процесс попыток получить свое оружие на основе западных образцов. Если говорить про упоминаемую атомную бомбу, то надо понимать, что мы создали свою, а не скопировали американский образец», - рассказал специалист.