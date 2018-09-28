В Киеве сообщили о заминированном на вокзале поезде

Киевская полиция сообщила об инциденте на железнодорожном вокзале. В полицию поступило сообщение о минировании пассажирского поезда "Киев - Мариуполь". В полицию позвонил аноним. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи.

По данным украинской полиции, эвакуировали 700 человек.

На Вокзальной площади проводится проверка не только состава, но и территории в районе вокзала, - сообщают украинские СМИ.