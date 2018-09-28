Лавров на ГА ООН заявил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии
28 сентября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 28 сентября в Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предупредил о недопустимости новых провокаций в Сирии с использованием химического оружия. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что по территории Сирии 14 апреля под сфальсифицированным предлогом были нанесены ракетные удары, - передаёт RT.
"Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия", — заявил во время выступления на Генассамблее ООН Лавров.
Глава МИД России также заявил, что приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без всяких двойных стандартов.
В США Сергей Лавров провел беседу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики В.Муаллемом. Между ними состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая задачу политического урегулирования в этой стране с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и на основе резолюции 2254 СБ ООН.
По данным МИД России, Лавров подтвердил приверженность российской стороны суверенитету, единству и территориальной целостности САР и решительный настрой на окончательную ликвидацию очага международного терроризма в этой стране.
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