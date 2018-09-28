Новейший истребитель F-35B ВВС США разбился в штате Южная Каролина

Новейший истребитель F-35B ВВС США 28 сентября за 15 минут до полудня (18:45 мск) разбился в штате Южная Каролина. Сообщение о крушении военной американской новинки - истребителя пятого поколения - опубликовали американские СМИ.

Шериф округа Бьюфорт в своем Twitter написал, что пилот успел катапультироваться, но о его состоянии не уточнил. Военного летчика осматривают медики. Шериф также опубликовал фото места крушения F-35B.

Новейший истребитель F-35B разбился возле базы Корпуса морской пехоты США, сообщает USNI News.

Только накануне Пентагон сообщил о том, что истребитель F-35B в Афганистане успешно нанес удар по наземным целям. Первое боевое применение F-35A произошло в мае 2018 года ВВС Израиля.