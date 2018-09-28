У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука для имитации приветствия в случае усталости. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на слова дочери Елизаветы II - принцессы Анны.

Искусственную руку Елизавете II в шутку подарили несколько лет назад австралийские студенты. Она представляет собой плотно набитую перчатку на рычаге из дерева, которая двигается из стороны в сторону.

Елизавета II вряд ли когда-либо пользовалась фейковой рукой на людях, но она cтала любимой семейной шуткой королевской четы.