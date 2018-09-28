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СМИ рассказали о "третьей руке" королевы Великобритании Елизаветы II
28 сентября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука для имитации приветствия в случае усталости. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на слова дочери Елизаветы II - принцессы Анны.
Искусственную руку Елизавете II в шутку подарили несколько лет назад австралийские студенты. Она представляет собой плотно набитую перчатку на рычаге из дерева, которая двигается из стороны в сторону.
Елизавета II вряд ли когда-либо пользовалась фейковой рукой на людях, но она cтала любимой семейной шуткой королевской четы.
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