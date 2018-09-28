Дания закрыла мосты и прекратила сообщение паромов с ФРГ и Швецией

Полиция Дании закрыла два крупных моста и остановила паромные сообщения с Германией и Швецией. Об этом сообщила полиция Копенгагена. Это произведено в связи с крупной полицейской операцией.

Данные меры были приняты в связи с розыском скрывающихся на автомобиле Volvo V90 трёх человек, которые подозреваются в совершении серьёзного преступления. Шведская газета Aftonbladet, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что полиция разыскивает машину, каким-то образом связанную с похищением людей.

Перекрыт Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию. Также полиция перекрыла знаменитый висячий мост Большой Бельт, связывающий датские острова Зеландия и Фюн. Рейсы паромов Рёдби — Путггартен, Гедсер — Росток и Хельсингёр — Хельсингборг отменены.