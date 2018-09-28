Украинским военным, принимающим участие в операции Киева на Донбассе, передали БТР-4Е. Бронетранспортер получил название в честь коня Александра Македонского, "Буцефал".

Как сообщается на странице "операции Объединенных сил" (ООС), "Буцефал" может "эффективно противодействовать даже тяжелой бронированной технике типа танков Т-72, находящихся на вооружении российско-оккупационных войск". БТР-4Е имеет водометные двигатели и легко форсирует водные преграды, хвастаются в штабе операции ВСУ.