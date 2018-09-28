СМИ подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН‍

На авиаперелет делегации Украины во главе с президентом Петром Порошенко в США на Генассамблею ООН было потрачено свыше 4,2 миллиона гривен. Это составляет где-то 148 тысяч долларов или 9,7 миллиона рублей. В Совфеде оценили выступление Порошенко на Генассамблее ООН

Такие данные приводятся на Едином портале использования публичных средств. Расходы на проживание и питание журналисты пока не разузнали.

Уточняется, что в ходе своего визита украинский лидер участвовал в общих дебатах Генассамблеи, заседании по вопросам миротворчества, а также провел встречу с представителями бизнеса США и украинской общины.

Генассамблея ООН прошла с 24 по 27 сентября.