СМИ подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН
28 сентября 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
На авиаперелет делегации Украины во главе с президентом Петром Порошенко в США на Генассамблею ООН было потрачено свыше 4,2 миллиона гривен. Это составляет где-то 148 тысяч долларов или 9,7 миллиона рублей.
Такие данные приводятся на Едином портале использования публичных средств. Расходы на проживание и питание журналисты пока не разузнали.
Уточняется, что в ходе своего визита украинский лидер участвовал в общих дебатах Генассамблеи, заседании по вопросам миротворчества, а также провел встречу с представителями бизнеса США и украинской общины.
Генассамблея ООН прошла с 24 по 27 сентября.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес