Бывший израильский разведчик объяснил страх властей США перед войной с Россией

Власти Соединенных Штатов боятся начинать войну с Российской Федерацией. Такое заявление сделал эксперт, бывший израильский разведчик Яков Кедми.

По мнению аналитика, американская администрация опасается конфликта с Москвой, потому что не обладает стратегическим превосходством над геополитическим оппонентом и осознает свое отставание в гонке вооружений. Презентация новейших российских ракет, состоявшаяся в рамках мартовского послания президента Владимира Путина, вызвала серьезную озабоченность у руководства США, снизив тем самым вероятность военного столкновения между двумя странами, процитировало Кедми ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что в министерстве обороны Штатов назвали главную угрозу для безопасности государства. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Вашингтону следует в первую очередь опасаться ядерного оружия, которое имеется в распоряжении России.