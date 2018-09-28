В Киеве вооруженные люди взяли в заложники пассажиров маршрутки

В Киеве трое злоумышленников, вооружённых пистолетами и ножами, взяли в заложники пассажиров маршрутки, среди которых есть дети. Злодеи избили двух женщин. Удерживаемые в микроавтобусе люди смогли сообщить об инциденте своим родственникам. На место происшествия вызвали полицию.

Маршрутка направлялась из Киева в Городище. По данным издания "Вести", трое вооруженных мужчин вошли в маршрутку на остановке "Корсунь Шевченковский" и начали скандалить. Злоумышленники угрожали оружием, избили двух женщин. Они запретили водителю маршрутки открывать двери и выпускать людей и микроавтобуса.

Возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция, - пишут украинские СМИ. Злоумышленников доставили в отделение.