В Киеве вооруженные люди взяли в заложники пассажиров маршрутки
28 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве трое злоумышленников, вооружённых пистолетами и ножами, взяли в заложники пассажиров маршрутки, среди которых есть дети. Злодеи избили двух женщин. Удерживаемые в микроавтобусе люди смогли сообщить об инциденте своим родственникам. На место происшествия вызвали полицию.
Маршрутка направлялась из Киева в Городище. По данным издания "Вести", трое вооруженных мужчин вошли в маршрутку на остановке "Корсунь Шевченковский" и начали скандалить. Злоумышленники угрожали оружием, избили двух женщин. Они запретили водителю маршрутки открывать двери и выпускать людей и микроавтобуса.
Возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция, - пишут украинские СМИ. Злоумышленников доставили в отделение.
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