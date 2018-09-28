Кучма решил уйти с поста представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста полпреда Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Как заявил бывший украинский лидер, это решение он принял уже давно. Кучма назвал ситуацию на Украине ужасной

Решение связано с солидным возрастом, также Кучма считает, что необходимо «дать возможность поработать другим». При этом он отметил, что не хотел бы "анализировать полные причины, которые подталкивают" его к принятию этого решения, передает ТАСС.

Напомним, бывшему президенту Незалежной 9 августа исполнилось 80 лет. Леонид Кучма был главой Украины в 1994–2005 годах. В 2015 году он был одним из подписантов Минского протокола.