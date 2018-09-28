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В Кремле высказались о появлении нового подозреваемого в "деле Скрипалей"
28 сентября 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 28 сентября, в Кремле высказались о появлении третьего подозреваемого в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Информацию предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметили в Кремле, в последнее время насчет инцидента в Солсбери появляется большое количество новостей. При этом, как уточняет Дмитрий Песков, никто не может точно сказать, какие из них являются правдивыми, а какие – ложными, передает сегодня РИА "Новости".
Подчеркивается также, что российские власти не намерены вступать в дискуссию с журналистами насчет новых данных по "делу Скрипалей". По словам Пескова, обсуждение этой ситуации требует официальных данных, которые никто не может предоставить.
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