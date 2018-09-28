Борис Джонсон обнародовал свой план по брекситу

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал свой собственный план по выходу страны из состава ЕС. Первый пункт нового плана отменяет уже существующий план брексита.

План Бориса Джонсона основан на канадском варианте взаимоотношений с Европейским союзом. Экономической основой этих взаимоотношений является Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Канадой.

Всего план брексита «по Джонсону» включает в себя шесть пунктов, первый из которых упраздняет все положения ныне существующего плана брексита «по Мэй».

Второй пункт плана предлагает отказаться от идеи экономической поддержки Северной Ирландии при сохранении ее фактического участия в едином рынке Европейского союза. В следующем пункте отмечается, что перспективу заключения итоговой сделки между Великобританией и ЕС по канадскому варианту необходимо обсудить с этим самым ЕС.

Далее Борис Джонсон предлагает укрепить пограничный контроль, для чего потребуются финансовые вложения. В пятом пункте предусматривается «запасной вариант» - подготовка сценария выхода Британии из ЕС при недостижении соглашения. Заключительный пункт предлагает британскому правительству сразу же после брексита начинать переговоры о свободной торговле со всеми странами мира, передает RT.