Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко прокомментировал появившиеся в западной прессе утверждения, что за Русланом Бошировым скрывается Анатолий Чепига. В МИД РФ прокомментировали публикацию о "настоящем имени" Боширова

Александр Боржко пояснил, что до своей нынешней работы в ДОСААФ руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), и курсант Анатолий Чепига, 2001 года выпуска – один из его выпускников.

«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Могу сказать, что информация в прессе о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий. После окончания училища Чепига реально воевал в Чечне. Но его не готовили для агентурных мероприятий», - рассказал Александр Боржко.

Информация о том, что под именем российского «бизнесмена средней руки в фитнес-индустрии» Руслана Боширова «на самом деле» скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, была опубликована в среду британским «расследовательским проектом» Bellingcat, не раз оскандалившегося тем, что в своих «расследованиях» опирается на публикации в соцсетях, не сильно утруждаясь проверкой их достоверности, сообщает РИА Новости. С нетерпением ждем новостей о том, кем «на самом деле» является Александр Петров.