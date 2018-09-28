"Мисс Ирак" была найдена мертвой в собственной машине
28 сентября 2018, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что модель Тара Фарес, которая являлась обладательницей почетного титула "Мисс Ирак", была обнаружена мертвой в собственном автомобиле. Об этом сообщили в МВД страны.
Согласно последним данным, Фарес была убита в минувший четверг, 27 сентября. Известно, что преступник трижды выстрелил в красотку, причем две пули попали в голову, а еще одна – в грудную клетку, передает сегодня "СтарХит". Подчеркивается, что шансов выжить у 30-летней женщины не было.
Отметим, что Тара Фарес не являлась стандартной моделью: ее фигура была далека от идеала, а ее тело покрывали татуировки. Это, однако, не помешало ей стать "Мисс Ирак" и приобрести большое количество поклонников.
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