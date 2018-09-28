"Мисс Ирак" была найдена мертвой в собственной машине

Сегодня стало известно, что модель Тара Фарес, которая являлась обладательницей почетного титула "Мисс Ирак", была обнаружена мертвой в собственном автомобиле. Об этом сообщили в МВД страны.

Согласно последним данным, Фарес была убита в минувший четверг, 27 сентября. Известно, что преступник трижды выстрелил в красотку, причем две пули попали в голову, а еще одна – в грудную клетку, передает сегодня "СтарХит". Подчеркивается, что шансов выжить у 30-летней женщины не было.

Отметим, что Тара Фарес не являлась стандартной моделью: ее фигура была далека от идеала, а ее тело покрывали татуировки. Это, однако, не помешало ей стать "Мисс Ирак" и приобрести большое количество поклонников.