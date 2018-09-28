В четверг, 28 сентября, в Государственной думе назвали блефом заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Украина фактически является восточным флангом Североатлантического альянса.

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил, что "никакой Украина не фланг". Политик в беседе с RT также заметил, что все эти заявления делаются лишь для того, чтобы вступить в НАТО и получать от американской стороны деньги.

Чепа добавил, что Киеву не следует гордиться двумя списанными катерами, которые ранее передали Соединенные Штаты Америки. По его словам, раньше Украина сама могла производить хорошие суда различного класса, однако в настоящий момент заводы не работают, а страна не может отремонтировать даже те корабли, которые есть.