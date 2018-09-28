Порошенко встал на колени перед могилой Маккейна
28 сентября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Во время визита в США президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетил кладбище на территории Военно-морской академии и возложил цветы к могиле сенатора Джона Маккейна.
«Большой друг Украины, Джон Маккейн был одним из самых известных воспитанников Военно-морской академии в Аннаполисе. Вместе с Мариной возложили цветы к могиле истинного героя не только американского, но и украинского народа», - сообщил Порошенко об этом событии в своем фейсбуке и опубликовал несколько фотографий с кладбища.
На одном из снимков он стоит коленопреклоненным перед могилой американского сенатора. Это фото вызвало бурную критику в сети и было удалено из аккаунта украинского президента, но другие пользователи успели его сохранить.
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