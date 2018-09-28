В Госдуме оценили сообщение о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев в пятницу, 28 сентября, высказался о появлении третьего подозреваемого в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

По мнению депутата, личность очередного подозреваемого, который якобы является сотрудником ГРУ, лишний раз демонстрирует карикатурность расследования.

Шхагошев заметил, что с тем же успехом можно найти еще десять человек, а затем обвинить в отравлении Скрипалей целое преступное сообщество. Политик убежден, что власти Великобритании получили распоряжение от США продолжать поиски виновных в случившемся, передает РИА "Новости".