В Госдуме высказались о заявлении Порошенко насчет укрепления альянса с США

В пятницу, 28 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин высказался о заявлении президента Украины Петра Порошенко насчет укрепления альянса с США.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что передача Киеву со стороны Вашингтона двух патрульных катеров является еще одним шагом к усилению военно-морских связей Украины и Штатов.