Украинский лидер Петр Порошенко в пятницу заявил, что его страна фактически является "восточным флангом НАТО". Об этом политик сообщил после передачи Киеву двух списанных американских катеров.

По мнению Порошенко, данный жест со стороны Вашингтона лишний раз подтверждает, "насколько важна Украина" для будущего свободного мира. Кроме того, украинский президент считает, что это действие американского руководства лишь укрепило оборонное сотрудничество между двумя странами, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне береговая охрана Соединенных Штатов передала украинской стороне списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island.