В Германии ответили на претензии США по российскому газу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в очередной раз упрекнувшего Берлин в «полной зависимости от российских энергоресурсов».

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал претензии в адрес Германии по поводу поддержки строительства газопровода «Северный поток-2», обвинив Берлин в «зависимости» от поставок российского газа.

Заявления американского лидера не соответствуют действительности, поскольку никакой зависимости Германии от России не существует, особенно в сфере энергетики, возразил на это глава МИД Германии. В ФРГ рассматривают строительство газопровода исключительно как экономический проект и уделяют внимание вопросам диверсификации поставок топлива, напомнил Хайко Маас. Его слова приводит РИА Новости.