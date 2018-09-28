В Германии ответили на претензии США по российскому газу
28 сентября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в очередной раз упрекнувшего Берлин в «полной зависимости от российских энергоресурсов».
Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал претензии в адрес Германии по поводу поддержки строительства газопровода «Северный поток-2», обвинив Берлин в «зависимости» от поставок российского газа.
Заявления американского лидера не соответствуют действительности, поскольку никакой зависимости Германии от России не существует, особенно в сфере энергетики, возразил на это глава МИД Германии. В ФРГ рассматривают строительство газопровода исключительно как экономический проект и уделяют внимание вопросам диверсификации поставок топлива, напомнил Хайко Маас. Его слова приводит РИА Новости.
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