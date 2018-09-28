Украденную из Киево-Печерской лавры икону пытались продать иностранным туристам

В столице Украины иностранным туристам попытались продать икону Георгия Победоносца, которая ранее была похищена из Киево-Печерской лавры. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщили священнослужители.

Накануне стало известно, что неизвестные украли икону размером 45 на 37 сантиметров из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Злоумышленники были зафиксированы в тот момент, когда пытались продать свою "добычу" туристам из-за границы, передает РИА "Новости".

К настоящему моменту икона Георгия Победоносца изъята у преступников. Она нуждается в реставрации из-за неаккуратного обращения.