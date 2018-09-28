Экс-депутат Рады оригинально поздравил Порошенко с днем рождения

Президент Украины Петр Порошенко позавчера, 26 сентября, отметил свой день рождения. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко «поздравил» президента, пожелав ему всего наихудшего. Порошенко усыпил Климкина своим выступлением на Генассамблее ООН

В день своего 53-летия украинский лидер выступал с трибуны в ООН, «глаголом жег» полупустой зал и призывал своих «западных друзей и партнеров» обрушить все возможные кары на голову «государства-агрессора». Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко пожелал своему президенту встретить свой следующий день рождения также в ООН, но в другом качестве.

«Сегодня, в свой день рождения, Попрошенко (орфография автора – «АН») выступает с трибуны в ООН. Я искренне желаю Кровавому Петру, чтобы это был его последний день рождения на посту президента моей любимой Родины. И чтобы уже свой следующий день рождения он так же отметил в ООН – но только в Гаагском трибунале. За все то зло и боль, что эта тварь причинила моей стране и народу! Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!», - высказался Алексей Журавко в своем фейсбуке.

Принимая участие в работе 73-й Генеральной ассамблеи ООН, Порошенко уже неоднократно дал повод для насмешек. Так, ранее его высмеяли за такой же костюм, как и у президента США Дональда Трампа. А его речь в полупустом зале была настолько «интересной», что глава МИД Украины Павел Климкин просто уснул, пишет «КП».